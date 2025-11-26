Baleias em cativeiro no Canadá enfrentam ameaça de eutanásia e futuro incerto

As últimas 30 baleias em cativeiro no parque temático Marineland, no Canadá, não têm mais nada a fazer além de esperar... um destino incerto. A antiga atração turística, supostamente falida, está fechada ao público. As baleias nadam em círculos em suas piscinas deterioradas, enquanto os proprietários do parque ameaçam praticar eutanásia e lutam com o governo sobre o futuro dos animais.

O Marineland, próximo às famosas Cataratas do Niágara (nordeste), tem estado no centro da controvérsia há anos. Desde 2019, pelo menos 20 orcas e 19 belugas morreram neste parque temático, de acordo com uma contagem da imprensa canadense. O Marineland afirmou que todas as mortes foram por causas naturais, mas os inspetores de bem-estar animal da província de Ontário relataram que todos os animais estavam angustiados devido à má qualidade da água no parque. Como cresceram em cativeiro, as baleias não conseguiriam sobreviver na natureza.

O Marineland pensou ter encontrado uma solução no mês passado, quando anunciou planos para enviar as baleias para o parque temático Chimelong Ocean Kingdom, na China. Mas o governo federal do Canadá bloqueou essa ideia, pois a solução perpetuaria a exploração das baleias. O parque anunciou ainda que estava "completamente endividado e ficando sem recursos para proporcionar cuidados adequados às baleias".

"Nossas únicas opções neste momento são realocar as baleias ou enfrentar a devastadora decisão da eutanásia", diz um comunicado. O Marineland recusou-se repetidamente a responder a um pedido de comentários da AFP sobre o que acontecerá com os cetáceos. - "Atroz" -

Phill Demers, um ex-treinador do parque temático, tem trabalhado para documentar os supostos abusos dentro do recinto. A ameaça de eutanásia "não é real", disse ele à AFP. "É ilegal. Ninguém jamais participaria de algo tão atroz", acrescentou. Demers insistiu que o parque está motivado apenas pelo dinheiro e quer vender as baleias. Mesmo assim, ele comentou que o plano do Marineland de transferir os animais para outro parque, incluindo um na China, era a única opção viável.