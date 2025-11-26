Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anvisa aprova primeira vacina de dose única contra dengue do mundo

Autor AFP
Tipo Notícia

A primeira vacina de dose única contra a dengue do mundo foi aprovada nesta quarta-feira (26) no Brasil, um avanço considerado "histórico" pelas autoridades do país, o mais afetado pela doença no ano passado.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso da Butantan-DV, desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo, para pessoas de 12 a 59 anos.

Até agora, a única vacina disponível contra a dengue a nível mundial é a TAK-003, que requer duas doses com três meses de intervalo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A vantagem de uma única dose é que poderia facilitar a adesão do público e simplificar a logística das campanhas de vacinação, um fator crucial para combater a doença.

"É um feito histórico para a ciência e a saúde do Brasil", declarou Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan, um centro de pesquisas público, durante o anúncio à imprensa em São Paulo.

"Uma doença que nos aflige há décadas agora poderá ser enfrentada com uma arma muito poderosa", acrescentou.

A nova vacina mostrou uma eficácia de 74,7% contra a dengue sintomática e de 91,6% contra a dengue grave, segundo ensaios clínicos que envolveram mais de 16 mil voluntários em 14 estados brasileiros ao longo de oito anos.

Transmitida por picadas de mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus infectados, a dengue pode provocar febre alta e dores musculares e, embora geralmente seja leve, às vezes pode ser grave ou até fatal.

Em 2024, o Brasil registrou 6,5 milhões de casos prováveis, quatro vezes mais do que em 2023, e mais de 6 mil mortes, segundo dados oficiais.

A nível mundial, a OMS reportou mais de 14,6 milhões de casos e quase 12 mil mortes no ano passado, o número mais alto da história.

As mudanças climáticas agravam a situação. Um estudo da Universidade de Stanford publicado em 2024 estimou que o aquecimento global é responsável por 19% dos casos atuais de dengue.

Os mosquitos transmissores da doença estão se espalhando para além das zonas tropicais e subtropicais tradicionais, alcançando regiões como a Europa.

O Butantan fechou um acordo com a empresa chinesa WuXi para entregar aproximadamente 30 milhões de doses no segundo semestre de 2026, explicou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também presente na coletiva.

