Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Última versão da proposta para terminar o conflito na Ucrânia é 'melhor' para Kiev, afirma autoridade

Última versão da proposta para terminar o conflito na Ucrânia é 'melhor' para Kiev, afirma autoridade

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A última versão da proposta impulsionada pelos Estados Unidos para encerrar a guerra na Ucrânia é "significativamente melhor" para Kiev e lhe permite ter um Exército de 800 mil homens, afirmou à AFP uma autoridade próxima às negociações. 

"Ucrânia, Estados Unidos e os europeus trabalharam para que a proposta americana fosse viável", afirmou o funcionário.

Em relação à limitação do tamanho das forças ucranianas, a fonte indicou que está em cerca de 800 mil homens, frente aos 600 mil estabelecidos na primeira versão do plano.

ant-oc/an/mb/dd/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar