Quatro estados dos EUA denunciam 'desinformação perigosa' do governo federal sobre vacinas

A Califórnia, junto com outros três estados, denunciou nesta terça-feira (25) que "a desinformação perigosa" propagada pelo governo de Donald Trump sobre um suposto vínculo entre vacinas e autismo "ameaça a segurança sanitária" dos Estados Unidos.

Para seu segundo mandato, Trump nomeou como secretário de Saúde Robert Kennedy Jr., conhecido antivacinas e conspiracionista. Entre as ideias que ele apoia estão a de que a covid-19 foi criada para não afetar "os judeus asquenazes e os chineses" e que a aids não é causada pelo HIV.

Apelidado de RFK Jr., o septuagenário realizou uma reestruturação nas agências de saúde americanas, com demissões e cortes orçamentários. Ele também prometeu investigar o que chama de "uma epidemia" de autismo.

Os Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), a principal agência de saúde dos Estados Unidos, atualizaram na semana passada seu site com uma menção ao vínculo entre o uso de vacinas e autismo.

Alguns especialistas acusam o governo Trump de ignorar a ciência, como "na Idade Média".

A Califórnia, Oregon, Havaí e Washington se somaram nesta terça-feira aos críticos.

Esses quatro estados governados por democratas, que formaram em setembro uma "aliança sanitária", disseram estar "profundamente preocupados" com o rumo dos CDC e recomendam que o calendário de vacinação infantil seja respeitado.

