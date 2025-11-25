Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Obra desconhecida de Renoir vendida por 1,8 milhão de euros em leilão em Paris

Obra desconhecida de Renoir vendida por 1,8 milhão de euros em leilão em Paris

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um quadro do pintor francês Pierre-Auguste Renoir, no qual aparecem seu filho Jean Renoir e a babá da família, foi vendido nesta terça-feira (25) por 1,8 milhão de euros (11,20 milhões de reais) em um leilão em Paris, informou a casa de leilões Drouot à AFP.

A pintura intitulada "A criança e seus brinquedos: Gabrielle e o filho do artista, Jean" estava estimada em entre 1 milhão e 1,5 milhão de euros e nunca havia sido exposta ou vendida. Ela foi adquirida por um comprador internacional, informou a casa de leilões, que não o identificou.

A tela, pintada a óleo e com formato de 54 x 65 cm, representa Jean Renoir, segundo filho do pintor e futuro cineasta, sentado no colo de sua babá, Gabrielle Renard, brincando com alguns brinquedos.

Pintado entre 1890 e 1895, o quadro pertenceu a Jeanne Baudot, única aluna e amiga próxima do artista. Ela o manteve até sua morte, em 1957, em sua casa em Louveciennes, nos arredores de Paris, onde Renoir instalou seu ateliê.

A obra foi legada ao seu "filho espiritual", Jean Griot - membro da Resistência durante a Segunda Guerra Mundial e mais tarde diretor do jornal Le Figaro na década de 1970. Após sua morte, em 2011, a obra foi preservada por seus herdeiros.

"É um quadro que nunca saiu da família, que nunca havia sido visto e que nem sequer figurava nos arquivos Wildenstein", uma referência importante no mundo da arte, destacou o leiloeiro.

jco/jmo/abl/meb/mb/lm/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar