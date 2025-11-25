Obra desconhecida de Renoir vendida por 1,8 milhão de euros em leilão em Paris

A pintura intitulada "A criança e seus brinquedos: Gabrielle e o filho do artista, Jean" estava estimada em entre 1 milhão e 1,5 milhão de euros e nunca havia sido exposta ou vendida. Ela foi adquirida por um comprador internacional, informou a casa de leilões, que não o identificou.

Um quadro do pintor francês Pierre-Auguste Renoir, no qual aparecem seu filho Jean Renoir e a babá da família, foi vendido nesta terça-feira (25) por 1,8 milhão de euros (11,20 milhões de reais) em um leilão em Paris, informou a casa de leilões Drouot à AFP.

A tela, pintada a óleo e com formato de 54 x 65 cm, representa Jean Renoir, segundo filho do pintor e futuro cineasta, sentado no colo de sua babá, Gabrielle Renard, brincando com alguns brinquedos.

Pintado entre 1890 e 1895, o quadro pertenceu a Jeanne Baudot, única aluna e amiga próxima do artista. Ela o manteve até sua morte, em 1957, em sua casa em Louveciennes, nos arredores de Paris, onde Renoir instalou seu ateliê.

A obra foi legada ao seu "filho espiritual", Jean Griot - membro da Resistência durante a Segunda Guerra Mundial e mais tarde diretor do jornal Le Figaro na década de 1970. Após sua morte, em 2011, a obra foi preservada por seus herdeiros.

"É um quadro que nunca saiu da família, que nunca havia sido visto e que nem sequer figurava nos arquivos Wildenstein", uma referência importante no mundo da arte, destacou o leiloeiro.