Miss Universo mexicana denuncia campanha de 'violência'

A mexicana Fátima Bosch, que há alguns dias ganhou a faixa de Miss Universo 2025, afirmou nesta terça-feira (25) que há uma campanha de ódio contra ela, após uma onda de críticas nas redes sociais devido a questionamentos de um ex-jurado do concurso. A participação da mexicana na disputa esteve marcada desde o início por escândalos que lhe renderam o apoio de feministas, mas também acusações de que sua vitória foi manipulada.

"Nos últimos dias, recebi insultos e ataques, e até mesmo desejos de morte por uma única razão: porque ganhei", escreveu a jovem modelo e designer de 25 anos no Instagram. Em uma longa mensagem, Bosch declarou ser "uma mulher que, como milhões no mundo, viveu na pele a violência que nasce do ódio, da desinformação, da incapacidade de alguns de verem uma mulher brilhar". A onda de críticas começou dois dias antes de sua coroação, com a renúncia de dois dos oito jurados do concurso. Um deles, o francês Omar Harfouch, afirmou em um comunicado no Instagram que a competição foi manipulada por uma "votação secreta e ilegítima" realizada sem o júri oficial.

"Essa votação foi realizada por pessoas que não são membros reconhecidos do júri oficial", escreveu o compositor francês. Uma das mensagens dirigidas a Bosch nas redes sociais, que ela reproduziu em sua publicação, dizia: "Espero que você morra amanhã. Você e sua família! Fraude! Que vergonha! Espero que você nunca encontre a felicidade e que seu karma chegue logo. Morra, vadia!". Posteriormente, apareceram na mídia mexicana publicações questionando supostos negócios entre Bernardo Bosch, pai da jovem, e o presidente do Miss Universo, Raúl Rocha, também mexicano.