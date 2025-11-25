Líderes europeus dizem ter feito progresso para encerrar guerra entre Rússia e Ucrânia

Dentre os participantes do encontro estavam o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o presidente da França, Emmanuel Macron, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio.

Líderes do continente europeu afirmaram ter feito "progresso" para encerrar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia após uma reunião virtual da "Coalizão dos Dispostos" nesta terça-feira, 25. O encontro acontece na esteira de outra rodada de negociações entre os Estados Unidos e oficiais dos dois países.

"Acredito que estamos avançando em uma direção positiva - e há indicações de que, em grande parte, a maioria do texto pode ser aceito, como Volodmir Zelenski aponta", afirmou Starmer.

O premiê britânico disse, ainda, que a Coalizão deve continuar preparando garantias de segurança "robustas" para os ucranianos de que a Rússia não deve voltar a atacar. "Precisamos preparar o planejamento e o financiamento para construir a Força Futura da Ucrânia ... a Força Multinacional da Ucrânia será uma parte vital disso", pontuou.

Segundo a Reuters, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou, durante a reunião, que a Coalizão vai lançar um grupo de trabalho liderado pelos franceses e britânicos - mas com envolvimento da Turquia e dos Estados Unidos - para definir as garantias de segurança à Ucrânia.