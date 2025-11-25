Justiça da Colômbia condena irmão de ex-presidente Uribe por homicídio

A Justiça colombiana condenou nesta terça-feira (25), a mais de 28 anos de prisão, o irmão do ex-presidente Álvaro Uribe por homicídio, crimes de lesa-humanidade e a fundação de grupos paramilitares violentos na pior época do conflito armado. O irmão mais novo do ex-presidente (2002-2010) era investigado desde 2013 por criar em sua fazenda familiar uma facção desses esquadrões da ultradireita conhecida como os "Os Doze Apóstolos", responsáveis por massacres e outros crimes atrozes em sua guerra contra as organizações insurgentes de esquerda.

Na sentença de segunda instância, os magistrados revogaram uma decisão de novembro de 2024 na qual o fazendeiro foi absolvido e, desta vez, o declararam culpado de "crimes contra a humanidade, homicídio qualificado [...] e associação criminosa agravada". "Uma vez firmada essa decisão, será proferida uma ordem de prisão para o cumprimento da sentença", acrescentou o Tribunal Superior de Antioquia. O ex-presidente Uribe, de 73 anos, lamentou a decisão: "Sinto profunda dor pela condenação do meu irmão. Deus nos ajude", disse ele na rede social X. Santiago e Álvaro Uribe eram investigados por suas conexões com grupos paramilitares, mas o processo judicial do ex-presidente teve um desenvolvimento diferente.

O popular ex-presidente foi condenado em primeira instância a 12 anos de prisão, mas, depois, um tribunal de segunda instância decidiu absolvê-lo por considerar que não existiam provas suficientes para incriminá-lo. Os demandantes no julgamento do ex-presidente anunciaram que apresentarão um último recurso de cassação ante a Suprema Corte e, se for necessário, recorrerão aos tribunais internacionais. "Excelente notícia para as vítimas, a Verdade e a Justiça na Colômbia", celebrou no X o senador e candidato presidencial esquerdista, Iván Cepeda, que denunciou a relação dos Uribe com os paramilitares.