'Interesse pelo esporte paralímpico nunca foi tão forte', diz Andrew Parsons

O presidente do Comitê Paralímpico Internacional (CPI), o brasileiro Andrew Parsons, disse em entrevista à AFP que "o interesse pelo esporte paralímpico nunca foi tão forte", a 100 dias do início dos jogos de Inverno de Milão-Cortina, evento que espera aproveitar o sucesso de Paris-2024. Pergunta: A 100 dias do início dos Jogos Paralímpicos, em que ponto estão os preparativos?

Resposta: "Estamos satisfeitos com o andamento dos preparativos. Já tivemos competições de Copa do Mundo em algumas das sedes, com sinais positivos. Teremos Jogos espetaculares, do ponto de vista das sedes e das paisagens, como as Dolomitas. Tudo está bem encaminhado. Evidentemente, enfrentamos desafios. Não é nenhum segredo, as sedes estão muito afastadas umas das outras e isso tem um impacto. Isso acontece porque, assim como o Comitê Olímpico Internacional (COI), nós promovemos o uso de estruturas já existentes. Mas acho que, junto com o comitê organizador, vamos encontrar a maneira de administrar esse desafio logístico, mantendo o espírito dos Jogos. Os atletas terão uma experiência muito autêntica dos Jogos". P: O CPI reintegrou os comitês nacionais paralímpicos (CNP) de Rússia e Belarus como membros de pleno direito, mas as federações internacionais, responsáveis pelos sistemas de classificação, mantiveram suas suspensões. Não existe mais a possibilidade de ver os atletas desses dois países desfilando com suas bandeiras e os hinos na cerimônia de abertura em Verona? R: "A Federação da Rússia recorreu no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) contra a decisão da FIS (Federação Internacional de Esqui, responsável por três das seis modalidades do quadro dos Paralímpicos). Estamos acompanhando o caso e temos que esperar a decisão do TAS, mas só os comitês nacionais que contam com atletas classificados podem desfilar. Se não houver russos nem bielorrussos classificados, não poderá haver representantes oficiais desses dois comitês". P: Como você interpreta a decisão de reintegrar Rússia e Belarus?