HP anuncia corte de 4 mil a 6 mil postos de trabalho por adoção de IA

A empresa americana HP anunciou, nesta terça-feira (25), que pretende reduzir entre 4 mil e 6 mil postos de trabalho até o fim de 2028, em um plano de adoção de inteligência artificial (IA) destinado a aumentar a produtividade. A redução pode representar pouco mais de 10% do quadro de funcionários do grupo de Palo Alto, na Califórnia, que conta com cerca de 58 mil empregados, de acordo com seu relatório anual.

A medida da HP reflete uma tendência mais ampla no setor tecnológico, no qual as empresas estão investindo fortemente no desenvolvimento de IA, ao mesmo tempo em que usam a ferramenta para reduzir custos operacionais. Grandes empresas como Google, Microsoft e Amazon anunciaram reduções em seus quadros nos últimos dois anos ao citarem a necessidade de realocar recursos, incluindo postos de trabalho, para iniciativas relacionadas à inteligência artificial. Analistas do setor afirmam que a automação por IA está afetando especialmente cargos nas áreas de atendimento ao cliente, moderação de conteúdo, entrada de dados e certas tarefas de programação. A HP afirmou que seu plano de IA busca gerar aproximadamente 1 bilhão de dólares (cerca de 5,38 bilhões de reais) em economias anuais até o fim do ano fiscal de 2028.

A empresa vem trabalhando para transformar seu modelo de negócios em meio à mudança nos padrões da demanda por PCs e impressoras no mercado. O presidente-executivo da HP, Enrique Lores, disse ao Wall Street Journal que a empresa planeja elevar os preços de seus computadores e trabalhar com novos fornecedores para ajudar a compensar os altos custos da computação baseada em IA. No último trimestre, a HP registrou um lucro de 795 milhões de dólares (aproximadamente 4,3 bilhões de reais), comparado a 906 milhões de dólares (cerca de 4,9 bilhões de reais) no ano anterior.