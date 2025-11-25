Honduras vota para guinar à direita ou consolidar a esquerda no poder

Os hondurenhos decidirão no próximo domingo se a esquerda continuará no governo ou se o país mudará para a direita, em eleições de desfecho incerto cercadas de ceticismo, pois nenhuma das duas forças resolveu problemas históricos de violência, pobreza e corrupção. Após uma campanha repleta de acusações sobre planos de fraude, cerca de 6,5 milhões de hondurenhos poderão votar para escolher presidente, deputados e prefeitos para os próximos quatro anos.

A tensão é maior na disputa para substituir a presidente de esquerda Xiomara Castro, em uma eleição de turno único e sem um favorito claro entre os três candidatos com chances de vitória (de um total de cinco), segundo pesquisas. O partido de esquerda Liberdade e Refundação (Libre) busca manter o poder com a advogada Rixi Moncada, que enfrenta dois candidatos de direita, o comunicador Salvador Nasralla do Partido Liberal (PL) e o empresário Nasry Asfura do Partido Nacional (PN). "Espero que os que perderem aceitem (a derrota) e que as coisas mudem, que haja trabalho e menos violência", diz à AFP Martha Ramos, empregada doméstica de 50 anos, de Nueva Suyapa, um bairro humilde de Tegucigalpa. Seu apelo se repete em cada eleição. Cerca de 60% dos 11 milhões de habitantes de Honduras vivem na pobreza e sofrem com o impacto dos narcotraficantes e das gangues Barrio 18 e Mara Salvatrucha.

No domingo "se define a capacidade de garantir estabilidade política e social em um país polarizado, com desconfiança institucional e alta corrupção", opina Valeria Vásquez, da consultora Control Risks. - Democracia em risco - Honduras tem um histórico de eleições questionadas e golpes de Estado. O último, em 2009, derrubou o presidente Manuel Zelaya, esposo da presidente Xiomara Castro, e ainda divide o país.

A esquerdista Moncada qualifica seus rivais de direita como "fantoches da oligarquia golpista". Nasralla e Asfura a chamam de "comunista" e afirmam que com ela continuará governando a família Zelaya-Castro, aliada da Venezuela e Cuba, e a acusam de nepotismo. As eleições serão realizadas em meio a uma forte tensão sem árbitro independente, pois os três partidos dividem o poder no conselho e tribunal eleitorais. Direita e esquerda se acusam de preparar uma fraude, cenário diante do qual os Estados Unidos advertiram que agiriam com "rapidez e firmeza". A OEA e a União Europeia enviaram observadores e apelaram para o respeito ao voto.

Somaram-se à desconfiança as Forças Armadas, cuja cúpula, próxima a Castro e Zelaya, pediu as atas eleitorais para verificar a contagem dos votos. O pedido foi rejeitado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), mas gera temor de uma interferência a favor do governo. O Congresso está dominado pela oposição, embora com uma mesa diretora governista eleita em uma votação questionada, o que o mantém praticamente paralisado.