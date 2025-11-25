Fifa alivia suspensão e CR7 poderá jogar na estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026

O atacante de 40 anos foi expulso durante a derrota para Irlanda por 2 a 0 em Dublin, no dia 13 de novembro, após dar uma cotovelada nas costas do irlandês Dara O'Shea. Foi seu primeiro cartão vermelho em 226 jogos pela seleção portuguesa.

O astro português Cristiano Ronaldo poderá disputar as primeiras partidas da Copa do Mundo de 2026, após a Fifa suspender nesta terça-feira (25) a punição imposta pelo cartão vermelho recebido nas Eliminatórias europeias.

Como resultado, a Fifa suspendeu CR7 por três partidas, sendo que duas delas em suspenso. Ele já cumpriu a terceira partida no jogo contra a Armênia, no dia 16 de novembro, jogo em que Portugal garantiu a vaga no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, que será disputado de junho a julho do ano que vem.

"De acordo com o Artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, o cumprimento das duas partidas restantes fica em suspenso durante um período probatório de um ano", afirmou a Fifa em um comunicado de imprensa enviado à AFP.

"Caso Cristiano Ronaldo cometa outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante este período probatório, a suspensão estabelecida nesta decisão disciplinar será automaticamente revogada, e os dois jogos restantes deverão ser cumpridos imediatamente nas próximas partidas oficiais de Portugal", esclareceu a Fifa.

Ronaldo, o maior artilheiro da história por seleções, com 143 gols, busca sua sexta participação em Copas do Mundo, um recorde.