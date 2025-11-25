Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Democratas acusam Trump de usar FBI para intimidar congressistas

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Legisladores democratas que apareceram em um vídeo nas redes sociais instando as tropas dos EUA a desafiarem "ordens ilegais" dizem que o FBI os contatou para começar a agendar entrevistas, sinalizando uma possível investigação sobre o assunto.

Isso marcaria a segunda investigação ligada ao vídeo, ocorrendo um dia após o Pentágono dizer que estava revisando o senador democrata Mark Kelly, do Arizona, por possíveis violações da lei militar. As ações do FBI e do Pentágono ocorrem depois que Donald Trump acusou os legisladores e disse que isso é "punível com a MORTE" em uma postagem nas redes sociais.

"O presidente Trump está usando o FBI como uma ferramenta para intimidar e assediar membros do Congresso", alegou um grupo de quatro membros democratas da Câmara em um comunicado nesta terça-feira, 25. "Ontem, o FBI contatou os sargentos de armas da Câmara e do Senado solicitando entrevistas."

A senadora de Michigan Elissa Slotkin, uma das seis legisladoras democratas no vídeo, disse a repórteres nesta terça que "na noite passada, a divisão de contraterrorismo do FBI enviou uma nota aos membros do Congresso, afirmando que estão abrindo o que parece ser uma investigação contra nós seis."

O gabinete da Senadora Kelly também recebeu contato do FBI por meio do Sargento de Armas do Senado. O porta-voz de Kelly enfatizou: "O senador não se deixará silenciar pela tentativa do presidente Trump e do secretário de Guerra Hegseth de intimidá-lo e impedi-lo de exercer suas funções."

*Com informações da Associated Press

EUA TRUMP

