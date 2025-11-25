Capital da Indonésia proíbe consumo de carne de cães e gatos

O consumo de carne de cães, gatos e outros animais vetores da raiva foi proibido na capital da Indonésia, Jacarta, informou o governador local nesta terça-feira (25), após uma intensa campanha de pressão. Pramono Anung anunciou ter assinado a lei na segunda-feira, um mês depois de prometer acabar com o comércio de carne de gatos, cães e morcegos na cidade.

"Assinei a lei (...) que proíbe a venda de animais vetores da raiva para fins alimentares, sejam eles animais vivos, carne ou outros produtos, crus ou processados", indicou Pramono em um comunicado publicado em suas redes sociais. Segundo um documento consultado pela AFP, a lei prevê um período de transição de seis meses antes da aplicação desta proibição. A decisão foi celebrada pelos defensores dos direitos dos animais, que a qualificaram como um passo na direção certa. "Esta política está em consonância com o mandato da Constituição, que visa proteger todos os indonésios e fazer da Indonésia uma nação justa e civilizada", afirmou o grupo de defesa dos direitos dos animais Dog Meat Free Indonesia (DMFI) em um comunicado nesta terça-feira.