Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sobe para 90 número de mortos em inundações no Vietnã

Sobe para 90 número de mortos em inundações no Vietnã

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O número de mortos nas inundações no Vietnã subiu para 90, com 12 pessoas ainda desaparecidas, informou o Ministério do Meio Ambiente neste domingo (23), após vários dias de intensas chuvas e deslizamentos de terra.

Mais de 60 das mortes desde 16 de novembro foram registradas na montanhosa província central de Dak Lak, onde dezenas de milhares de residências ficaram inundadas, afirmou o ministério em um comunicado. 

O centro-sul do Vietnã tem sido atingido por chuvas intensas desde o fim de outubro. 

Várias localidades permaneciam isoladas neste domingo devido às inundações ou deslizamentos de terra. 

No mercado da cidade costeira de Tuy Hoa, na província central de Phu Yen, a cheia de domingo já havia recuado, mas alguns chapéus, bolsas e sapatos vendidos por Vo Huu Du, de 40 anos, ainda estavam encharcados ou cobertos de lama. 

"Meus produtos parecem um enorme desastre encharcado", declarou à AFP. "Hoje, a água atingiu mais de um metro de altura" e "todos os vendedores" foram afetados, "não apenas eu", constatou. 

Mais de 129.000 casas e comércios permanecem sem eletricidade, depois que mais de um milhão de usuários ficaram sem energia na semana passada. 

Neste domingo, o Ministério do Meio Ambiente calculou perdas econômicas de 343 milhões de dólares (R$ 1,8 bilhão, na cotação atual) devido às inundações e deslizamentos de terra em cinco províncias. 

Mais de 80.000 hectares de arrozais e outras plantações foram danificados, enquanto mais de 3,2 milhões de aves e cabeças de gado morreram ou foram arrastadas pelas inundações. 

O país do Sudeste Asiático é propenso a chuvas intensas entre junho e setembro, fenômenos que, segundo cientistas, têm sido agravados pela mudança climática provocada pelos seres humanos.

bur/sco/rsc/mas/atm/hgs/jvb/yr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar