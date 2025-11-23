Reino Unido: Starmer e Trump conversam sobre plano de paz para a Ucrânia

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram neste domingo a respeito do plano de paz para a Ucrânia proposto pelos norte-americanos. A conversa ocorre em meio a discussões entre líderes europeus sobre o conflito em Genebra, na Suíça.

Segundo nota oficial do governo britânico, Starmer e Trump concordaram em manter contato e "trabalhar juntos neste momento crítico para alcançar uma paz justa e duradoura".