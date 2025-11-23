Reino Unido: Starmer e Trump conversam sobre plano de paz para a Ucrânia
O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram neste domingo a respeito do plano de paz para a Ucrânia proposto pelos norte-americanos. A conversa ocorre em meio a discussões entre líderes europeus sobre o conflito em Genebra, na Suíça.
Segundo nota oficial do governo britânico, Starmer e Trump concordaram em manter contato e "trabalhar juntos neste momento crítico para alcançar uma paz justa e duradoura".
Mais cedo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou ter conversado com líderes europeus, incluindo o presidente da França, Emmanuel Macron, a respeito do plano para dar fim ao conflito com a Rússia, que em fevereiro completa quatro anos.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente