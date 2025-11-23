Quais são as implicações da designação do suposto cartel de Maduro como grupo terrorista?

Os Estados Unidos devem designar na segunda-feira (24) como organização terrorista estrangeira o suposto cartel do narcotráfico que afirma ser liderado pelo presidente Nicolás Maduro, o que antecipa uma nova fase de pressão contra a Venezuela em meio a chamados ao diálogo. O secretário de Estado mantém a lista FTO, na sigla em inglês, na qual hoje estão grupos islamistas, separatistas, guerrilhas e, mais recentemente, quadrilhas e organizações do narcotráfico do México e da Colômbia.

O próximo é o 'Cartel de los Soles', que, segundo Washington, é liderado por Maduro e outros altos dirigentes chavistas. Especialistas descartam a existência de uma organização formalmente estabelecida e citam redes de corrupção permissivas com atividades ilícitas. "São responsáveis pela violência terrorista em todo o nosso hemisfério", disse o secretário Marco Rubio, que lidera a ala do governo de Donald Trump que defende o uso da força contra a Venezuela. A declaração chega em um momento em que os Estados Unidos mobilizaram para o Caribe o maior porta-aviões do mundo, junto com uma flotilha de navios de guerra e caças para operações antidrogas, que Maduro afirma ter como único objetivo forçar sua queda. "Abre um leque de possibilidades, tanto militares quanto sancionatórias, para o governo Trump seguir exercendo pressão", explica à AFP Juan Manuel Trak, especialista em sociopolítica e professor universitário no México.

- Bombardeio? - Trump afirmou que o governante de esquerda tem os dias contados, autorizou a CIA a atuar no país em operações encobertas, embora também tenha sinalizado a possibilidade de negociar com Maduro. A Força Aérea informou sobre um exercício de bombardeio com aviões B-52 no Caribe, em meio à incerteza que envolve a Venezuela sobre a possibilidade de um ataque ao país.

"Os Estados Unidos definiram a base legal para (...) intervir em um território", avalia Alexis Alzuru, doutor em Ciências Políticas. A definição da lista FTO pelo Departamento de Estado não cita ações militares, mas o secretário de Defesa de Trump adiantou que a medida dará "um monte de opções novas" ao governo. Até agora, 83 pessoas morreram em cerca de 20 bombardeios americanos contra supostas lanchas do narcotráfico na região.

A autoridade aeronáutica americana alertou operadores civis sobre "o agravamento da situação de segurança e o aumento da atividade militar na Venezuela e arredores". "Esse aumento da pressão gera a percepção de que algum tipo de ataque já é quase iminente", considera Trak. Alzuru vê possíveis ataques a "algumas pistas que estariam vinculadas ao narcotráfico", longe de centros urbanos. "Seria a intervenção máxima que acredito que Donald Trump poderia fazer na Venezuela".