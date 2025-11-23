Lula: Penso que acordo Mercosul-União Europeia será assinado em 20 de dezembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo, 23, que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia será assinado em 20 de dezembro. Lula contou que seguirá para Moçambique após participar da reunião de Cúpula do 20, em Johannesburgo, na África do Sul, retornando ao Brasil em seguida. O presidente disse que não pretende mais viajar neste ano, com exceção do deslocamento necessário para assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, o que poderia ocorrer em Foz do Iguaçu ou em Brasília mesmo.

Lula concedeu entrevista coletiva de imprensa após participação na 6ª Cúpula de Líderes do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS), evento à margem da Cúpula de Líderes do G20 em Johanesburgo. "Voltarei ao Brasil e não pretendo viajar mais até o fim do ano", disse Lula, acrescentando que a exceção seria para a assinatura do acordo entre os dois blocos econômicos. "Posso viajar para Foz do Iguaçu, ou em Brasília mesmo, para acordo do Mercosul-União Europeia." O presidente brasileiro lembrou que 2026 será ano eleitoral, mas que, até maio, o País ainda terá uma agenda internacional intensa. O brasileiro lembrou que tem visita à Índia no ano que vem, dois países "muitos grandes" para o fluxo comercial que possuem.