Gigante australiana BHP desiste de projeto de aquisição da Anglo American

A gigante australiana da mineração BHP anunciou nesta segunda-feira (24) que desistiu do projeto de aquisição de sua concorrente britânica Anglo American, uma operação que teria dado origem ao maior grupo mundial de mineração dedicado à exploração de cobre.

"O grupo BHP confirma que já não contempla a fusão das duas empresas", informa um comunicado publicado no site da bolsa de valores da Austrália.