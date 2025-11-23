Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gigante australiana BHP desiste de projeto de aquisição da Anglo American

Autor AFP
Tipo Notícia

A gigante australiana da mineração BHP anunciou nesta segunda-feira (24) que desistiu do projeto de aquisição de sua concorrente britânica Anglo American, uma operação que teria dado origem ao maior grupo mundial de mineração dedicado à exploração de cobre.

"O grupo BHP confirma que já não contempla a fusão das duas empresas", informa um comunicado publicado no site da bolsa de valores da Austrália.

