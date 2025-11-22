Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Todos os campeões da Copa Sul-Americana

AFP
O Lanús conquistou seu segundo título da Copa Sul-Americana neste sábado, após o primeiro triunfo em 2013, ao derrotar o Atlético-MG por 5 a 4 nos pênaltis, depois de um empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação, em Assunção, no Paraguai. 

Com isso, se juntou ao grupo de seis times bicampeões da competição.

Esta é a lista dos vencedores da Copa Sul-Americana:

Ano   Campeão                           Vice-campeão

2002  San Lorenzo (Argentina)           Atlético Nacional (Colômbia)

2003  Cienciano (Peru)                  River Plate (Argentina)

2004  Boca Juniors (Argentina)          Bolívar (Bolívia)

2005  Boca Juniors (Argentina)          Pumas (México)

2006  Pachuca (México)                  Colo Colo (Chile)

2007  Arsenal (Argentina)               América (México)

2008  Internacional (Brasil)            Estudiantes (Argentina)

2009  Liga de Quito (Equador)           Fluminense (Brasil)

2010  Independiente (Argentina)         Goiás (Brasil)

2011  Universidad de Chile (Chile)      Liga de Quito (Equador)

2012  São Paulo (Brasil)                Tigre (Argentina)

2013  Lanús (Argentina)                 Ponte Preta (Brasil)

2014  River Plate (Argentina)           Atlético Nacional (Colômbia)

2015  Santa Fe (Colômbia)               Huracán (Argentina)

2016  Chapecoense (Brasil)              Atlético Nacional (Colômbia)

2017  Independiente (Argentina)         Flamengo (Brasil)

2018  Athletico Paranaense (Brasil)     Junior Barranquilla (Colômbia)

2019  Independiente del Valle (Equador) Colón (Argentina)

2020  Defensa y Justicia (Argentina)    Lanús (Argentina)

2021  Athletico Paranaense (Brasil)     Red Bull Bragantino (Brasil)

2022  Independiente del Valle (Equador) São Paulo (Brasil)

2023  Liga de Quito (Equador)           Fortaleza (Brasil)

2024  Racing Club (Argentina)           Cruzeiro (Brasil)

2025  Lanús (Argentina)                 Atlético-MG (Brasil) 

Times mais vezes campeões (todos com dois títulos):

Lanús (2013 e 2025), Liga de Quito (2009 e 2023), Boca Juniors (2004 e 2005), Independiente (2010 e 2017), Athletico-PR (2018 e 2021), Independiente del Valle (2019 e 2022).

