Mais de 300 pessoas são levadas de escola na Nigéria

A Associação Cristã da Nigéria (CAN) disse, neste sábado (22), que havia aumentado sua estimativa de pessoas levadas da St Mary's School, no Estado de Níger, na sexta-feira, para 315, em comparação com uma estimativa anterior de 227, após um "exercício de verificação".

"Agora, são 303 alunos (e) ... 12 professores, elevando o número total de pessoas sequestradas para 315", informou a associação em um comunicado, acrescentando que o novo número inclui 88 alunos que foram capturados quando tentavam fugir.

Ataques

O sequestro ocorre em meio a uma onda de ataques de grupos armados e insurgentes islâmicos na Nigéria, que tem estado sob maior escrutínio desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou com uma ação militar neste mês por causa do tratamento dado aos cristãos.

Se confirmado, o número revisado de pessoas levadas na escola ultrapassaria as 276 meninas sequestradas por militantes do Boko Haram em Chibok em 2014.