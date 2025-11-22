Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 300 pessoas são levadas de escola na Nigéria

Mais de 300 pessoas são levadas de escola na Nigéria

Autor Adewale Kolawole - da agência Reuters
Autor
Adewale Kolawole - da agência Reuters Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mais de trezentas crianças e funcionários devem ter sido sequestrados de uma escola católica na Nigéria nesta semana, em um dos piores sequestros em massa registrados no país.

A Associação Cristã da Nigéria (CAN) disse, neste sábado (22), que havia aumentado sua estimativa de pessoas levadas da St Mary's School, no Estado de Níger, na sexta-feira, para 315, em comparação com uma estimativa anterior de 227, após um "exercício de verificação".

"Agora, são 303 alunos (e) ... 12 professores, elevando o número total de pessoas sequestradas para 315", informou a associação em um comunicado, acrescentando que o novo número inclui 88 alunos que foram capturados quando tentavam fugir.

Ataques

O sequestro ocorre em meio a uma onda de ataques de grupos armados e insurgentes islâmicos na Nigéria, que tem estado sob maior escrutínio desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou com uma ação militar neste mês por causa do tratamento dado aos cristãos.

Se confirmado, o número revisado de pessoas levadas na escola ultrapassaria as 276 meninas sequestradas por militantes do Boko Haram em Chibok em 2014.

O governo do Estado de Níger disse que a escola havia ignorado uma instrução de que os internatos deveriam ser fechados por causa de informação de inteligência que indicava uma grande chance de ataques.

Mas o reverendo Bulus Dauwa Yohanna, presidente da Associação Cristã da Nigéria no Níger, disse que nenhum aviso havia sido emitido depois de viajar para a escola na noite de sexta-feira.

"Estamos trabalhando com o governo e as agências de segurança para garantir que nossos filhos sejam resgatados e trazidos de volta em segurança", afirmou ele.

O governo central ordenou o fechamento de quase 50 faculdades federais. Escolas públicas em alguns estados também foram fechadas.

Sequestro

O sequestro em massa de sexta-feira foi o terceiro incidente desse tipo na Nigéria somente nesta semana. Na segunda-feira, 25 alunas foram levadas de um colégio interno no estado de Kebbi, enquanto na quarta-feira 38 fiéis foram levados por homens armados em um ataque a uma igreja no Estado de Kwara.

Uma autoridade de alto escalão do Departamento de Estado dos EUA disse que os Estados Unidos estavam considerando ações como sanções e o envolvimento do Pentágono no combate ao terrorismo como parte de um plano para obrigar o governo nigeriano a proteger melhor as comunidades cristãs e a liberdade religiosa.

A Nigéria afirma que as alegações de que os cristãos enfrentam perseguição deturpam uma situação de segurança complexa e não levam em conta os esforços para salvaguardar a liberdade religiosa.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar