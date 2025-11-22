Lando Norris conquista pole position do GP de Las Vegas
O britânico Lando Norris (McLaren), líder do Mundial de Fórmula 1, garantiu a pole position para o Grande Prêmio de Las Vegas na sexta-feira (21), em uma emocionante sessão de classificação realizada sob chuva.
Norris conquistou a pole nos últimos instantes, superando o holandês Max Verstappen (Red Bull), terceiro colocado no campeonato, por uma diferença de 0,323 segundos.
O espanhol Carlos Sainz (Williams) largará em terceiro, enquanto o australiano Oscar Piastri (McLaren), principal rival de Norris na disputa pelo título, terá que lutar para chegar à vitória largando da quinta posição.
Norris, o piloto que melhor se adaptou às condições extremamente escorregadias da pista, terá uma oportunidade de ouro neste sábado para consolidar sua liderança na penúltima corrida da temporada.
Se superar seus rivais, o britânico chegará às duas últimas corridas, no Catar e em Abu Dhabi, com tudo a seu favor para conquistar seu primeiro título de Fórmula 1 e encerrar o reinado de quatro anos de Verstappen.
Antes do Grande Prêmio que começa às 20h locais (1h de domingo no horário de Brasília), Norris lidera com 24 pontos à frente de Piastri e 49 de 'Mad Max'.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, vai largar em 18º.
O britânico Lewis Hamilton (Ferrari), sete vezes campeão mundial, teve um dos piores desempenhos de sua carreira na classificação, terminando em 20º e último lugar.
--- Grid de largada do GP de Las Vegas de Fórmula 1:
1ª fila:
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
Max Verstappen (HOL/Red Bull)
2ª fila:
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
George Russell (GBR/Mercedes)
3ª fila:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
4ª fila:
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
5ª fila:
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
6ª fila:
Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
7ª fila:
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
8ª fila:
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)
Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
9ª fila:
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
10ª fila:
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
