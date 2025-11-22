Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Índia e Reino Unido têm encontro positivo às margens do G20

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, se encontrou com o primeiro-ministro inglês, Keir Starmer, durante a cúpula do Grupo dos 20 (G20) em Joanesburgo. Segundo o premiê indiano, o encontro foi positivo e trouxe uma nova energia para a parceria entre a Índia e o Reino Unido, que deve se expandir ainda mais em outros setores, conforme publicação de Modi.

Não houve declaração da Downing Street sobre o encontro.

Tampouco há detalhes sobre acordos fechados entre os países.

