Barça goleia Athletic Bilbao na volta ao Camp Nou e assume liderança provisória do Espanhol

Após dois anos e meio de ausência devido à extensa reconstrução do seu estádio, o Barcelona celebrou o seu regresso ao Camp Nou, ainda em obras, com uma vitória por 4 a 0 sobre o Athletic Bilbao, pela 13ª rodada de LaLiga. Além disso, o Barça assumiu a liderança provisória, com 31 pontos, empatado com o Real Madrid, que visita o recém-promovido Elche (11º) no domingo.

Antes desse jogo, o Barça lidera graças a um saldo de gols superior (+21 contra +16) em relação ao seu maior rival. Foi uma tarde festiva para os torcedores do Barça, que, em vez de comparecerem ao Estádio Olímpico de Montjuïc, como estavam habituados, puderam ir até sua casa histórica, o Camp Nou, que teve uma reabertura parcial. Diante de pouco mais de 45.000 espectadores, os jogadores de Hansi Flick puderam ter uma pequena ideia do que vivenciarão no futuro, quando o estádio estiver totalmente concluído – o que está previsto para meados de 2027 – e tiver capacidade para 105.000 pessoas. - Raphinha de volta -

O Barça dominou o Athletic Bilbao desde o início, impedindo que o time basco estragasse a noite. O astro polonês Robert Lewandowski, de 37 anos, abriu o placar aos 4 minutos com um chute de pé esquerdo de dentro da área, e nos acréscimos antes do intervalo (45'+3) Ferran Torres ampliou para seu time ao superar Unai Simón com uma assistência perfeita de Lamine Yamal. No início do segundo tempo, Fermín López não desperdiçou uma chance clara de gol quando ficou no mano a mano com o goleiro visitante (48'), e o que se seguiu foi um jogo tranquilo para o time da casa, que marcou o quarto e último gol aos 90 minutos: Ferran Torres balançou a rede, novamente após uma assistência de Yamal.

Nos minutos finais, com o resultado já definido, Flick também decidiu colocar em campo o atacante brasileiro Raphinha, que foi aplaudido de pé em seu retorno à competição após dois meses afastado por lesão. Esta é a primeira vitória do Barcelona sem sofrer gols desde setembro. O Athletic Bilbao, oitavo colocado e fora da zona de classificação para competições europeias, jogou boa parte do segundo tempo com dez homens após a expulsão de Oihan Sancet (54').

O Barcelona, portanto, voltou ao seu estádio com uma vitória retumbante, assim como havia se despedido dele em maio de 2023, quando venceu o Mallorca por 3 a 0. - Fogos de artifício - A partida deste sábado foi acompanhada por apresentações musicais e um espetáculo de fogos de artifício para os torcedores do Barcelona, em comemoração ao tão aguardado retorno ao Camp Nou, que sofreu diversos atrasos nos últimos meses.