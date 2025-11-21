Itália supera Bélgica e vai à final da Copa Davis pelo 3ª ano seguido

A Itália, atual bicampeã da Copa Davis, garantiu vaga em sua terceira final consecutiva nesta sexta-feira (21), ao derrotar a Bélgica por 2-0 em um confronto emocionante em Bolonha. Liderando a equipe italiana na ausência de Jannik Sinner (número 2 do mundo) e Lorenzo Musetti (N.8), Flavio Cobolli (N.22) salvou sete match points contra o belga Zizou Bergs (N.43) e selou a classificação com uma vitória épica por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 6-7 (5/7), 7-6 (17/15), em uma batalha de três horas e quatro minutos.

Horas antes, Matteo Berrettini (N.56) havia marcado o primeiro ponto da Itália ao derrotar Raphaël Collignon (N.86) por 2 sets a 0 (6-3 e 6-4). Contra Bergs, Cobolli aproveitou seu único break point no primeiro set para fechar em 6-3 e abrir vantagem. Num duelo entre dois excelentes sacadores, nenhum deles cedeu uma quebra no segundo set, que o belga acabou fechando por 7-6 no tiebreak. Agressivo, Bergs teve três break points quando os tenistas empatavam em 4-4 no terceiro set, mas Cobolli disparou saques fulminantes para afastar o perigo.

O italiano ainda teve dois match points no game seguinte, mas o belga se salvou, antes de não conseguir aproveitar mais dois break points com 5-5 no placar. O tiebreak emocionante do terceiro set terminou após 32 pontos com um ace final de Cobolli, dando à Itália sua 13ª vitória consecutiva na Copa Davis, competição na qual não perde desde setembro de 2023. A equipe do capitão Filippo Volandri é a primeira a chegar a três finais consecutivas desde a Austrália, que levantou o troféu em 1999, antes de perder o título nos dois anos seguintes.