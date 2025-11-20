Petróleo fecha em leve baixa

Os preços do petróleo caíram levemente nesta quinta-feira (20), impactados pela queda das ações em Wall Street, e na véspera da entrada em vigor de novas sanções americanas às gigantes do petróleo russas Lukoil e Rosneft.

O barril de tipo Brent para entrega em janeiro caiu 0,21%, a US$ 63,38, e o de tipo WTI para dezembro fechou em baixa de 0,55%, a US$ 59,14.