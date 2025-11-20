EUA insiste em que plano para acabar com invasão russa da Ucrânia é bom para ambos

Os Estados Unidos insistiram, nesta quinta-feira (20), em que o plano para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, apoiado pelo presidente Donald Trump, é benéfico para ambas as partes, ao desconsiderar as preocupações de que o projeto acolhe muitas exigências de Moscou. Horas antes, a Presidência ucraniana confirmou que havia recebido um "projeto de plano" dos Estados Unidos para encerrar a guerra e que o país estava pronto para trabalhar sobre seu conteúdo.

Kiev não revelou os distintos pontos do projeto, mas um alto funcionário familiarizado com o assunto disse à AFP que o esquema supostamente inclui demandas importantes da Rússia que a Ucrânia já rejeitou no passado e equiparou a uma capitulação. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, revelou que o enviado especial americano Steve Witkoff e o secretário de Estado Marco Rubio tinham trabalhado "discretamente" no projeto durante um mês. "Está em processo de negociação e ainda está em revisão, mas o presidente apoia este plano. É um bom plano tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia, e acreditamos que deveria ser aceitável para ambas as partes", declarou. A declaração de Leavitt representa a primeira confirmação oficial da Casa Branca sobre o rascunho do plano, depois que o veículo de informação americano Axios publicou uma notícia segundo a qual Washington e Moscou trabalhavam em sigilo em um plano para a Ucrânia.

O gabinete do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que esperava discutir seu conteúdo com Trump nos próximos dias. Esses anúncios coincidiram com a tomada de Kupyansk reivindicada pela Rússia na frente oriental da Ucrânia. O Exército de Kiev negou ter perdido essa localidade-chave, que já tinha perdido para Moscou no início da invasão em 2022, e que depois recuperou.

A seguir, o que se sabe sobre a proposta apoiada por Trump. - Território - Uma fonte familiarizada com assunto compartilhou com a AFP alguns aspectos do plano que supostamente, tem 28 pontos. Ao que parece, contém demandas importantes da Rússia que a Ucrânia já rejeitou no passado. E, ao mesmo tempo, não deixa claro quais compromissos a Rússia assumiria em troca.

O plano, de acordo com a fonte, estabelece o "reconhecimento da Crimeia e de outras regiões que os russos tomaram". Em 2022, o Kremlin reivindicou a anexação de quatro regiões administrativas da Ucrânia -- Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson --, embora não as controle na totalidade. A Rússia também anexou a península da Crimeia em 2014, um território que está sob domínio absoluto de Moscou.