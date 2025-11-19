Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia não comenta notícia sobre plano secreto com EUA para paz na Ucrânia

Autor AFP
O Kremlin se recusou a comentar uma notícia publicada pelo portal americano Axios, segundo a qual Washington e Moscou trabalham secretamente em um plano de paz para a Ucrânia.

"Neste caso, não há nada novo que possamos informar a vocês", declarou aos jornalistas o porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov.

Segundo o portal Axios, que cita fontes russas e americanas, o plano aborda as garantias de segurança para a Ucrânia, a segurança na Europa e as relações entre Washington e Moscou, sem pronunciar-se sobre as questões territoriais.

