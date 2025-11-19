Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reino Unido adverte Putin após detectar navio russo em águas britânicas

Autor AFP
Tipo Notícia

O ministro britânico da Defesa, John Healey, fez uma advertência nesta quarta-feira (19) ao presidente russo, Vladimir Putin, após a detecção do navio militar "Yantar" em águas britânicas pela segunda vez este ano.

"Minha mensagem para a Rússia e para Putin é que nós os vemos. Sabemos o que estão fazendo. E se o 'Yantar' se dirigir para o sul esta semana, estamos preparados", declarou o ministro durante uma coletiva de imprensa.

O ministro especificou que o navio foi visto próximo ao norte da Escócia e que, pela primeira vez, havia direcionado seus lasers para pilotos de aviões da Royal Air Force que monitoravam suas atividades.

"É a segunda vez este ano que entra em águas britânicas", destacou Healey.

"Faz parte de uma frota russa projetada para colocar em risco e comprometer nossas infraestruturas submarinas e as de nossos aliados", continuou o ministro.

Segundo Healey, trata-se de "um programa russo destinado a desenvolver capacidades que permitam assegurar a vigilância em tempos de paz e o sabotagem em tempos de conflito", acrescentou.

Em 22 de janeiro, o ministro já havia feito um alerta a Putin após a detecção pela Royal Navy do mesmo navio, qualificado como "espião russo", no Canal da Mancha e depois no Mar do Norte.

