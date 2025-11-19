Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quadro de Klimt vira segunda obra de arte mais cara vendida em leilão

Autor Raphaëlle PELTIER
Um retrato do artista austríaco Gustav Klimt alcançou na terça-feira (18) o valor de 236,4 milhões de dólares (1,25 bilhão de reais) em um leilão em Nova York, tornando-se a segunda obra de arte mais cara já vendida em um leilão.

A obra de arte mais cara negociada em casas de leilão continua sendo o "Salvator Mundi", atribuído a Leonardo da Vinci, adquirido por 450 milhões de dólares (2,39 bilhões de reais na cotação atual) em 2017.

Seis compradores disputaram durante 20 minutos a obra "Retrato de Elisabeth Lederer" (pintada entre 1914 e 1916) - que havia sido avaliada em 150 milhões de dólares -, que representa a filha do principal mecenas de Klimt em um vestido imperial chinês branco, diante de uma tapeçaria azul de inspiração asiática. 

A Sotheby’s, que coordenou a venda, não revelou a identidade do comprador.

Assim como este quadro, os grandes retratos de corpo inteiro pintados pelo artista austríaco durante seu período de maior destaque (entre 1912 e 1917) são "extremamente raros", explicou a Sotheby's em um comunicado. A maioria integra coleções dos grandes museus e poucos pertencem a colecionadores privados.

Até agora, o recorde em um leilão para uma obra de Klimt era do quadro "Dama com Leque" (1917-1918), vendido por 85,3 milhões de libras (108,8 milhões de dólares, 579 milhões de reais) em Londres em 2023. 

A venda recorde acontece em um cenário de queda de 33,5% do produto mundial dos leilões de obras de arte em 2024, a 9,9 bilhões de dólares, o menor valor registrado desde 2009, segundo o relatório anual da Artprice publicado em março.

A causa, além de um contexto econômico difícil, é a falta de obras de grande valor.

