Indonésia eleva nível de alerta após erupção de vulcão perto de Bali
Um vulcão na ilha principal de Java, Indonésia, entrou em erupção nesta quarta-feira (19), lançando cinzas e gases a vários quilômetros de altura e obrigando as autoridades a elevar o nível de alerta ao máximo.
O Monte Semeru, no leste de Java e cerca de 310 quilômetros a oeste do popular destino turístico Bali, entrou em erupção às 7h13 GMT (4h13 em Brasília), expelindo fluxos piroclásticos, informou o chefe da agência geológica da Indonésia, Muhamad Wafid.
"Recomenda-se ao público não realizar atividades em um raio de 8 quilômetros da cratera ou do cume do Monte Semeru devido ao risco de ser atingido por rochas expelidas", indicou em um comunicado.
A agência nacional de gestão de desastres informou que a coluna de cinzas elevou-se até 13 quilômetros. Seu porta-voz, Abdul Muhari, acrescentou que pelo menos 300 moradores dos arredores do vulcão foram encaminhados para dois abrigos temporários. Não foram reportadas vítimas até o momento.
A agência geológica também informou que a atividade sísmica no Monte Semeru continua elevada.
Autoridades do aeroporto Ngurah Rai em Bali indicaram que, por enquanto, os voos operam normalmente.
Uma erupção do Semeru em 2021 causou a morte de mais de 50 pessoas e danificou mais de 5.000 casas, obrigando quase 10.000 pessoas a buscar abrigo.
A Indonésia possui cerca de 130 vulcões ativos.
