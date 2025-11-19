Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Indonésia eleva nível de alerta após erupção de vulcão perto de Bali

Indonésia eleva nível de alerta após erupção de vulcão perto de Bali

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um vulcão na ilha principal de Java, Indonésia, entrou em erupção nesta quarta-feira (19), lançando cinzas e gases a vários quilômetros de altura e obrigando as autoridades a elevar o nível de alerta ao máximo. 

O Monte Semeru, no leste de Java e cerca de 310 quilômetros a oeste do popular destino turístico Bali, entrou em erupção às 7h13 GMT (4h13 em Brasília), expelindo fluxos piroclásticos, informou o chefe da agência geológica da Indonésia, Muhamad Wafid. 

"Recomenda-se ao público não realizar atividades em um raio de 8 quilômetros da cratera ou do cume do Monte Semeru devido ao risco de ser atingido por rochas expelidas", indicou em um comunicado. 

A agência nacional de gestão de desastres informou que a coluna de cinzas elevou-se até 13 quilômetros. Seu porta-voz, Abdul Muhari, acrescentou que pelo menos 300 moradores dos arredores do vulcão foram encaminhados para dois abrigos temporários. Não foram reportadas vítimas até o momento. 

A agência geológica também informou que a atividade sísmica no Monte Semeru continua elevada. 

Autoridades do aeroporto Ngurah Rai em Bali indicaram que, por enquanto, os voos operam normalmente. 

Uma erupção do Semeru em 2021 causou a morte de mais de 50 pessoas e danificou mais de 5.000 casas, obrigando quase 10.000 pessoas a buscar abrigo. 

A Indonésia possui cerca de 130 vulcões ativos.

str/dsa/pbt/mab/mb/jc/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar