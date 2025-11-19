EUA pressiona Ucrânia para ceder território; ataque russo mata 26 pessoas

Os Estados Unidos elaboraram uma proposta de paz para a Ucrânia que contempla que Kiev ceda território e reduza à metade seu exército, disse à AFP uma fonte a par do assunto nesta quarta-feira (19), quando um bombardeio russo matou 26 pessoas no oeste ucraniano. Entre os falecidos na cidade de Ternópil contam-se três crianças, enquanto 92 pessoas ficaram feridas, indicaram os serviços de emergência.

Em meio às hostilidades, a Ucrânia recebeu uma nova proposta de paz dos Estados Unidos que parece se alinhar às exigências máximas da Rússia e que Kiev rejeitou repetidamente como sinônimo de capitulação. O texto exige que Kiev ceda o território controlado pela Rússia e reduza seu exército em mais da metade, disse nesta quarta-feira à AFP uma fonte conhecedora do assunto, sob condição de anonimato. O esboço estipula "o reconhecimento da Crimeia e de outras regiões que os russos tomaram" e "a redução do exército para 400 mil efetivos", afirmou a fonte. A Ucrânia também deveria renunciar ao seu armamento de longo alcance, explicou.

"Um detalhe importante é que não entendemos se isso é uma iniciativa de Trump" ou de "seu entorno", disse essa fonte. Também não está claro o que a Rússia faria em troca dessas concessões, acrescentou. A AFP entrou em contato com a Casa Branca para comentários, ainda sem resposta. O meio de comunicação americano Axios havia publicado anteriormente que Moscou e Washington trabalhavam em um plano secreto para pôr fim à guerra iniciada em fevereiro de 2022 com a invasão russa.

O Kremlin não quis comentar essa informação e depois afirmou que não havia novidades nos esforços de paz. Atualmente, a Rússia controla cerca de um quinto do território ucraniano, em grande medida destruído pelos combates. Uma de suas principais exigências para a paz é conservar as zonas do leste e do sul da Ucrânia que controla.

Em 2022, Moscou reivindicou a anexação de quatro regiões administrativas ucranianas (Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson), embora não as controle totalmente. A Rússia também anexou a península da Crimeia em 2014 e a domina completamente. - Pelo menos 26 mortos -