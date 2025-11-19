Estêvão em alta, evolução e lições: o 2025 da Seleção de Ancelotti

A Seleção Brasileira fechou o ano de 2025 em evolução sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti, mas com erros que devem deixar lições para a Copa do Mundo do ano que vem. "Acho que a equipe, o ambiente, estão no caminho correto para chegar no mais alto nível na Copa do Mundo", comentou Ancelotti após o empate em 1 a 1 com a Tunísia em amistoso na terça-feira, em Lille (França), com gol de pênalti de Estêvão.

Três dias antes, em Londres, o Brasil venceu Senegal por 2 a 0. Estêvão e Casemiro marcaram. "Tenho muita confiança nesta equipe e nesses jogadores", acrescentou o treinador italiano, que iniciou seu ciclo à frente da Seleção em junho sob a pressão de ter que reerguer um time em crise. - Estêvão em alta - Aos 18 anos, Estêvão tem sido o destaque do Brasil de Ancelotti.

Com cinco gols em sete jogos, o jovem atacante do Chelsea se firmou apesar da altíssima concorrência, com Vinícius Júnior, Rodrygo e o lesionado Raphinha como alternativas para jogar nas pontas. "É um ano muito especial (...) Poder estar aqui na Seleção significa que o trabalho está sendo bem feito", disse o jogador. No Chelsea, Estêvão tem um gol e uma assistência em dez jogos do Campeonato Inglês.

"Para mim, é uma surpresa ver um jogador tão jovem com este tipo de talento (...). O Brasil tem, com ele, um futuro assegurado", elogiou 'Carletto'. - "Uma ideia clara" - O Brasil teve uma campanha de altos e baixos nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, com três treinadores: Fernando Diniz, Dorival Júnior e, finalmente, Ancelotti.

"A gente teve um começo muito difícil, de transição pós-Copa [de 2022, no Catar]", analisou o capitão Marquinhos. "O time vem ganhando uma estabilidade maior. Temos muito a melhorar, sabemos disso. No futebol não temos essa fórmula do sucesso", acrescentou o zagueiro do Paris Saint-Germain. Com Ancelotti, a Seleção "estancou uma sangria" de gols sofridos.