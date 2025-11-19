Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Espanha prevê mais 480 eventos para recordar morte do ditador Franco

Autor AFP
Tipo Notícia

O governo de esquerda espanhol anunciou, nesta quarta-feira (19), 480 novos eventos em 2025 para recordar a morte do ditador Francisco Franco há 50 anos e o caminho que se abriu para a restauração da democracia.

Os concertos, conferências, exposições e outras iniciativas serão realizados após mais de 150 eventos já celebrados este ano no país sob o lema "Espanha em liberdade".

Franco morreu em 20 de novembro de 1975, aos 82 anos, após governar a Espanha com mão de ferro durante quase quatro décadas.

As eleições democráticas ocorreram em 1977 e, no ano seguinte, em 6 de dezembro, os espanhóis aprovaram uma nova Constituição em um referendo, em uma data que é lembrada como feriado. 

O ministro da Memória Democrática, Ángel Víctor Torres, indicou que o governo optou por não realizar um "ato central" na quinta-feira, quando se completam 50 anos da morte de Franco, em favor de "celebrar a recuperação democrática (...) durante todo o ano". 

"Não celebramos a morte do ditador, celebramos o princípio do fim" da ditadura, afirmou Torres em uma coletiva de imprensa.

Os eventos buscam destacar a transformação econômica, social e política da Espanha a partir de então, bem como prestar homenagens aos que lutaram por ela.

Torres afirmou que os eventos continuarão até 2026, e até mesmo depois, e muitos buscarão alcançar os jovens nascidos após o fim da ditadura e os "anos da ausência de liberdade".

O governo também trabalha em um jogo de videogame para que os usuários compreendam "quais são as atitudes pessoais e políticas que ameaçam a democracia", explicou seu ministério em um comunicado. 

Segundo uma pesquisa de outubro do instituto nacional CIS, mais de 20% dos espanhóis considerou que a ditadura foi "boa" ou "muito boa", enquanto 65,5% a descreveram como "ruim" ou "muito ruim". 

Franco chegou ao poder ao vencer a Guerra Civil, iniciada em 1936 quando liderou um golpe de Estado contra o governo republicano de esquerda. Seu governo trouxe censura, repressão de minorias, doutrinação e a execução de dissidentes.

