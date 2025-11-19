Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diante da mudança climática, 'meditem!', diz arquiteta do Acordo de Paris

Autor Anna PELEGRI
Conhecida como uma das arquitetas do Acordo de Paris, Christiana Figueres lidera a luta climática há quatro décadas. E diante de tempos sombrios, em que o multilateralismo vacila e o mundo pode fracassar na limitação do aquecimento global, a costarriquenha recomenda: meditem!

Então chefe do Clima da ONU, Figueres teve um papel essencial em 2015 na elaboração do acordo histórico em que a comunidade internacional se comprometeu a tomar medidas frente à mudança climática.

Dez anos depois, participou, na semana passada, do início da COP30 em Belém, cúpula que busca manter vivas as esperanças de alcançar este objetivo.

Na entrevista à AFP, a costarriquenha defendeu a construção de uma "resiliência pessoal" diante de circunstâncias "sem precedentes" vividas pela humanidade.

E explicou como, junto com sua equipe, promove entre os negociadores da COP a meditação, uma prática que, por meio de técnicas como a respiração, coloca o foco no momento presente e é usada, por exemplo, para reduzir o estresse.

A seguir, trechos da entrevista, editada para maior compreensão.

Pergunta: O que a meditação tem a ver com a mudança climática?

Resposta: "Através dos anos, vimos que a ação para enfrentar a mudança climática não tem estado no ritmo, na magnitude que deveria estar, segundo os cientistas. 

Muitas pessoas, especialmente os jovens que trabalham com este tema, começaram a se sentir cada vez mais ansiosas. 

É muito doloroso para mim que muitas pessoas jovens tenham decidido não ter filhos, por exemplo, porque não querem trazê-los a um planeta neste estado.

Há também muitas pessoas que se dedicam a este tema há anos e sentem que seu impacto tem sido mínimo ou irrelevante, caindo em um poço de desespero, de frustração. Isso não ajuda com sua saúde mental. 

A meditação ajuda a aumentar a resiliência pessoal. E estou convencida de que, embora todos trabalhemos pela resiliência planetária, é muito difícil fazê-lo se não tivermos a resiliência pessoal".

P: A meditação tem sido importante em sua trajetória frente à luta climática?

R: "Não sei se teria resistido a estar neste tema durante tantas décadas. Sem uma prática de meditação, de me conectar com a natureza, com outras pessoas. Não teria conseguido enfrentar tanto tempo e tanto esforço". 

P: Esta prática tem ressonância entre os negociadores da COP30? 

R: "Já trabalhamos este tema em retiros com 800 pessoas no mundo todo. Há um grupo de negociadores e colaboradores que têm estas ferramentas e as levam para as COPs. 

Mas não é algo que se possa dizer 'vamos elaborar a programação diária da COP em torno disso'. Isto é uma decisão pessoal de cada um".

P: Facilita as tratativas?

R: "Facilita no sentido de que aqueles que aprendem a ouvir (através da prática) são melhores negociadores".

P: O que você espera da COP30?

R: "Acho que uma das grandes coisas que vão sair desta COP é percebermos que, embora a política continue sendo importante, o que chamo de realidade econômica diante da mudança climática está ganhando cada vez mais força. 

É saber que todas estas tecnologias (limpas) são simplesmente superiores e muito competitivas em relação às tecnologias sujas. E esse progresso dessas tecnologias é visto em todos os setores, em todos os países. É um progresso que não vai parar".

