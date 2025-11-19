Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Christie's suspende leilão de primeira calculadora do mundo em Paris

A casa de leilões Christie's anunciou nesta quarta-feira (19) a suspensão da venda em Paris de um dos poucos exemplares existentes da primeira máquina calculadora do mundo, desenvolvida pelo matemático e inventor francês Blaise Pascal em 1642. 

O leilão da "Pascaline" estava programado para a tarde desta quarta-feira, mas, na noite de terça, um tribunal parisiense suspendeu a autorização de exportação, o que significa que os compradores não poderiam levá-la para o exterior. 

Este exemplar é um dos nove que ainda existem e o único que se acredita estar sob posse privada. Os demais encontram-se em museus. 

Christie's havia descrito a caixa, decorada com ébano, como "o instrumento científico mais importante já oferecido em leilão" e esperava-se que pudesse alcançar um valor de venda entre 2 e 3 milhões de euros (entre R$ 12,4 milhões e R$ 18,5 milhões, na cotação atual). 

A casa de leilões explicou que interrompeu o procedimento por instruções do proprietário da peça, após o tribunal administrativo de Paris suspender uma autorização de exportação em uma decisão provisória. 

A venda, parte de um leilão da biblioteca do falecido colecionador Léon Parcé, permaneceria suspensa à espera da decisão final do tribunal, informou à AFP. 

Cientistas e pesquisadores haviam solicitado o bloqueio da possível exportação da máquina e exigem que as autoridades a classifiquem como "tesouro nacional".

O Ministério da Cultura declarou que um certificado de exportação foi emitido em maio seguindo o procedimento padrão e dois especialistas aprovaram a decisão. 

A decisão final do tribunal pode levar vários meses.

Blaise Pascal tinha apenas 19 anos quando desenvolveu a máquina para ajudar seu pai, que presidia um tribunal encarregado de restaurar a ordem na arrecadação de impostos no norte da França, segundo a Christie's.

