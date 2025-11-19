22 seleções lutarão pelas últimas 6 vagas na Copa do Mundo de 2026

Vinte e dois países disputarão em março as últimas seis vagas na Copa do Mundo de 2026, quatro para seleções europeias e duas para equipes do resto do mundo, em torneios de repescagem cujos confrontos serão sorteados nesta quinta-feira, 20, em Zurique (Suíça). Europa Dezesseis seleções que não conseguiram vaga direta ainda podem sonhar em disputar o Mundial no ano que vem.

São os 12 segundos colocados dos grupos da Eliminatórias, entre eles a Itália, além dos quatro melhores campeões de grupos da Liga das Nações da Uefa que não ficaram entre os líderes nas Eliminatórias (Suécia, Romênia, Irlanda do Norte e Macedônia do Norte). Oito semifinais (26 de março) e depois quatro finais (31 de março), em jogo único, definirão as equipes que se juntarão às 12 seleções europeias já classificadas. Os oito cabeças de chave, determinados pela posição no ranking da Fifa, jogarão a semifinal em casa. Os países que terão a vantagem de jogar como mandante na final serão sorteados na quinta-feira, assim que a tabela for definida.

Resto do mundo As duas últimas vagas para a Copa do Mundo serão decididas na repescagem intercontinental entre os sobreviventes das demais confederações, também em março, com datas a definir, em jogos nas cidades mexicanas de Guadalajara e Monterrey, sedes do Mundial. As seis seleções que entrarão na disputa são Bolívia (América do Sul), Nova Caledônia (Oceania), Iraque (Ásia) e República Democrática do Congo (África), além das equipes da América do Norte, América Central e Caribe: Jamaica e Suriname. Para esta repescagem intercontinental, os mais bem colocados do ranking da Fifa, Iraque e RD Congo, esperarão os vencedores das duas "semifinais" que serão disputadas pelas outras quatro equipes (Bolívia, Nova Caledônia, Jamaica e Suriname) e cujos confrontos serão definidos no sorteio de quinta-feira.

Repescagem europeia Oito cabeças de chave: Itália, Dinamarca, Turquia, Ucrânia, Polônia, País de Gales, República Tcheca e Eslováquia. Demais equipes: Albânia, Irlanda, Bósnia, Kosovo, Suécia, Romênia, Irlanda do Norte e Macedônia do Norte. Repescagem intercontinental Finalistas: Iraque e RD Congo.