Merz enaltece "beleza" da Alemanha ao citar estadia em Belém

Chanceler federal disse que jornalistas alemães que o acompanharam na Cúpula de Líderes pré-COP30, no início de novembro, "ficaram contentes" ao retornar ao país europeu e deixarem Belém.O chanceler federal alemão, Friedrich Merz, comparou desfavoravelmente o Brasil com a Alemanha durante um discurso no Congresso Alemão do Comércio realizado na última semana. Em fala direcionada a membros do setor, Merz elogiou a Alemanha e pediu aos presentes para defender o país, mantendo "senso de proporção e equilíbrio" no trato uns com os outros. Como exemplo, afirmou que todos os jornalistas que o acompanhavam no Brasil na ocasião da Cúpula de Líderes, em Belém, ocorrida entre 6 e 7 de novembro, ficaram "contentes" em retornar à Alemanha ao final do evento. "Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos." O discurso foi transcrito pelo governo federal e também disponibilizado no site do Congresso Alemão do Comércio, organizado pela Handelsverband Deutschland (HDE), a principal federação do varejo na Alemanha, e o instituto de pesquisa EHI Retail Institute. Na ocasião, Merz pedia aos presentes para valorizarem o ambiente comercial próspero e livre da Alemanha. "Vivemos em um dos países mais livres do mundo, e vale a pena defender nosso país, nossa democracia e nossa ordem econômica", disse. "Essa é uma tarefa que todos nós devemos assumir: defender este país, defender nossa democracia, defender nossa sociedade aberta contra seus inimigos internos e externos – e também defender nossa ordem de economia de mercado", afirmou. Fala repercutiu mal entre participantes da COP Indagado sobre se a fala de Merz repercutiu nas negociações em Belém, o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, negou. Nos bastidores, porém, a DW apurou que a declaração do chanceler federal alemão repercutiu mal entre participantes do evento, e que Merz estaria sendo pressionado a se desculpar. Sem citar o premiê, o ministro alemão do Meio Ambiente, o social-democrata Carsten Schneider, elogiou Belém em declarações à imprensa nesta segunda-feira (17/11): "No fim de semana tive a oportunidade de recolher minhas primeiras impressões de Belém, esta cidade incrível, e do entorno. Vi muito esforço, gente maravilhosa, mas também muita pobreza." Também nesta segunda-feira, Schneider publicou nas redes sociais uma postagem em tom elogioso, escrita em português: "Brasil é um país maravilhoso, com um povo acolhedor e bom anfitrião. Pena que não poderei ficar mais tempo após a COP. Teria algumas ideias, por exemplo, pescar com os meu amigos da Amazônia." Merz frustra Planalto ao não anunciar valor para fundo climático Na semana anterior, Merz esteve em Belém para as tratativas entre chefes de Estado, que antecederam 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30). Na ocasião, participou de reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No último dia da Cúpula de Líderes, o chanceler federal alemão prometeu que a Alemanha contribuiria com um "valor significativo" para o Fundo Florestas para Sempre (TFFF), lançado como a principal aposta do governo brasileiro para a COP30. Também elogiou a iniciativa brasileira de apostar no princípio do "mutirão" e convocar países à ação conjunta. Contudo, frustrou expectativas ao não especificar o valor para a sua contribuição. A ausência de um anúncio mais concreto foi tomada como uma forma de não se comprometer de fato com a proposta, que pretende remunerar países que preservam suas florestas tropicais. No Brasil, Merz defendeu que a proteção climática e o desenvolvimento da economia devem andar juntos. Aos representantes do varejo alemão, ele repetiu este entendimento. "Eu disse exatamente isso também na semana passada, na Conferência do Clima, no Brasil. A Alemanha mantém seus compromissos climáticos, mas agora a Alemanha não faz mais política climática contra a economia – ela faz política climática junto com a economia. Todos nós somos responsáveis. Todos nós contribuímos para que esse problema exista", afirmou. Atração de "imigração qualificada" No Congresso do Comércio, ele também citou medidas do governo federal para fortalecer o comércio alemão, incluindo a atração de profissionais qualificados por meio da "imigração qualificada". Ele citou que a Alemanha prepara uma reorganização da imigração para o mercado de trabalho alemão por meio da agência Work-and-Stay. "As pessoas não entrarão mais no mercado de trabalho aleatoriamente no decorrer de um processo de asilo, mas sim, desde o primeiro dia, em um procedimento totalmente distinto e digital, referente à permissão de trabalho, permissão de residência e reconhecimento de qualificações profissionais", pontuou, defendendo o que chamou de incentivo à "boa imigração". gq (OTS) Com informações de Nádia Pontes, enviada especial a Belém.