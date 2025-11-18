LeBron descarta disputar Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028; Curry acha improvável

LeBron James descartou a possibilidade de integrar a seleção americana que competirá diante de sua torcida nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028, enquanto Stephen Curry considerou improvável sua participação no torneio. James e Curry, de 40 e 37 anos respectivamente, foram companheiros de equipe no ano passado na conquista da medalha de ouro pelos Estados Unidos nos Jogos de Paris, onde arrancaram a medalha de ouro da França, país anfitrião, em uma final memorável.

O astro do Los Angeles Lakers, que terá 43 anos nos próximos Jogos Olímpicos, reconheceu em seu podcast 'Mind the Game' que não há chances de ele competir por uma quarta medalha de ouro. "Você já sabe minha resposta", disse LeBron James a Steve Nash, co-apresentador do podcast, quando questionado sobre a possibilidade de uma despedida olímpica em casa. "Nem pergunte. Estarei assistindo de Los Cabos... Acabou para mim", afirmou. Por sua vez, Curry, o convidado especial desse episódio, não descartou completamente a possibilidade, mas expressou sérias dúvidas sobre se poderá participar.