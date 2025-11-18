Israel elogia plano de Trump para Gaza apoiado pela ONU

Israel elogiou nesta terça-feira (18) o plano de paz para Gaza de Donald Trump, aprovado na véspera pelo Conselho de Segurança da ONU e que contempla o envio de uma força internacional ao território palestino. O Conselho de Segurança da ONU votou na segunda-feira (17) a favor de uma resolução americana que reforça o plano do presidente Trump para a Faixa de Gaza, que permitiu um frágil cessar-fogo entre Israel e o Hamas a partir de 10 de outubro.

O Hamas afirmou após a votação que o plano não atende "às exigências e direitos políticos e humanitários" dos palestinos. O plano autoriza a criação de uma força internacional que trabalharia com Israel e Egito, além de policiais palestinos recém-treinados, para garantir a segurança das áreas fronteiriças e desmilitarizar Gaza. O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, elogiou nesta terça-feira o plano de Trump, ao afirmar que conduzirá à "paz e prosperidade porque insiste na desmilitarização total, no desarmamento e na desradicalização de Gaza". A resolução teve 13 votos a favor, o que Washington qualificou como histórico e construtivo. China e Rússia se abstiveram, mas não vetaram a resolução.

A União Europeia (UE) qualificou a votação como "um passo importante", que "abre o caminho para a recuperação rápida, a reconstrução e a reforma institucional em Gaza", segundo o porta-voz da Comissão das Relações Exteriores do bloco, Anouar el Anouni. Alguns moradores de Gaza receberam com entusiasmo a votação, mas expressaram ceticismo sobre o cumprimento do acordo por parte de Israel. "O importante é que a guerra termine", afirmou Saeb Al Hassanat, 39 anos, que vive em uma escola que abriga pessoas deslocadas no centro de Gaza.

"Não importa quem nos governe. Damos as boas-vindas a uma administração internacional de Gaza", declarou à AFP, antes de acrescentar que "sem uma forte pressão por parte dos Estados Unidos, Israel não cumprirá nenhuma decisão". O movimento islamista Hamas, que, segundo a resolução, está excluído de qualquer função de governo em Gaza, criticou a criação de uma força internacional cuja "missão inclui o desarmamento" dos grupos palestinos em Gaza. "A resolução impõe um mecanismo de tutela internacional à Faixa de Gaza, o que nosso povo, suas forças e seus componentes rejeitam", advertiu em um comunicado.

- "Direito à autodeterminação" - O território palestino ficou praticamente reduzido a escombros após dois anos de guerra, desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. O Ministério das Relações Exteriores da Autoridade Palestina, com sede na Cisjordânia ocupada, recebeu com satisfação a votação de segunda-feira em Nova York.