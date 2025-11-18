Espanha recorda, dividida, os 50 anos da morte do ditador Franco

Francisco Franco morreu no dia 20 de novembro de 1975, após governar a Espanha com mão de ferro durante décadas. Cinquenta anos após sua morte, que abriu caminho para a democratização e modernização do país, sua figura continua polarizando a sociedade. Vencedor da sangrenta Guerra Civil (1936-1939), Franco governou o país de forma implacável durante 36 anos e, após sua morte, nenhum dirigente do regime que suprimiu liberdades foi julgado, graças a uma ampla anistia que beneficiou os dois lados.

Desde então, o país preferiu seguir na "ponta dos pés" em relação ao seu passado doloroso e ainda não conseguiu organizar um debate calmo para chegar a uma posição minimamente comum sobre o período, opina Paloma Román, doutora em Ciências Políticas e diretora da Escola de Governo da Universidade Complutense de Madri. "Se você, em vez de limpar, joga a poeira para debaixo do tapete, quando você levanta o tapete, a poeira está lá", acrescenta a analista. Uma pesquisa divulgada em outubro provocou grande impacto ao mostrar que, embora a maioria dos espanhóis considere a ditadura ruim, um em cada cinco (21%) avalia que os anos franquistas foram bons ou muito bons para a Espanha. O resultado está alinhado com o aumento dos elogios ao período entre os jovens espanhóis, que geralmente têm conhecimentos reduzidos sobre a época e que, estimulados pelas redes sociais, são permeáveis à propaganda, segundo analistas.

"É um problema de educação (...) As pessoas que não viveram a ditadura podem ser arrastadas para um relato de reescrita da ditadura", adverte Román. - Polarização alimenta a divisão - A alta polarização política vigente na Espanha aprofunda a divisão, segundo a analista, com um governo de esquerda que tem como bandeira reabilitar a memória das vítimas do franquismo e uma oposição de direita e extrema direita que se recusa a "reabrir feridas".

O governo do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez, que exumou Franco em 2019 do mausoléu do Vale dos Caídos - agora 'Cuelgamuros' - perto de Madri, onde havia sido sepultado, promoveu em 2022 uma lei de memória democrática que, entre outras coisas, criou um arquivo de vítimas e determinou a retirada de símbolos franquistas dos espaços públicos. Além disso, o governo organizou um ciclo de eventos durante todo o ano chamado "Espanha em liberdade", para recordar que há meio século começou o "difícil caminho" rumo à democracia e celebrar "o país próspero, plural e democrático que nos tornamos", referência em direitos para as mulheres ou para pessoas LGBT+. Contudo, para o conservador Partido Popular, principal legenda da oposição, Sánchez usa a "carta de Franco" para tentar esconder a fragilidade de seu governo, objeto de vários processos que afetam seu círculo próximo e que enfrenta muitas dificuldades para aprovar leis no Parlamento. Além disso, os opositores exigem a convocação de eleições.

Para o partido de extrema direita Vox, que tinha uma representação pequena há menos de uma década e atualmente é a terceira força política do país, o governo Sánchez "é o pior em 80 anos de história", um período que inclui a ditadura franquista. - Manifestações fascistas e antifascistas - Mais uma evidência da divisão: após uma missa em homenagem ao ditador na quinta-feira convocada por sua família e pela Fundação Franco, que honra sua memória, na sexta-feira acontecerá em Madri uma manifestação da Falange, o partido fascista que foi um dos pilares do regime, e no sábado será organizado um protesto antifascista.