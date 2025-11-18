Imagem de apoio ilustrativo. O desafio de falar sobre crise climática nas escolas dos EUA / Crédito: Anastasia Shuraeva/ Pexels

Como ensinar crianças e adolescentes sobre ciência e mudanças climáticas em tempos de governo negacionista e um lobby dos combustíveis fósseis onipresente? O professor de ensino médio Jeff Grant tem buscado encarar essa questão em sua rotina em sala de aula. Como leitor ávido de revistas e livros científicos, e alguém que passa muito tempo ao ar livre, ele tem uma compreensão clara de como o aumento das temperaturas está afetando o planeta. “É algo que, na última década, tenho visto os efeitos pessoalmente”, diz, citando mudanças que ele acompanhou desde a infância em paisagens aquáticas, florestais e de pradarias.

Leia mais Emergência climática é uma crise da desigualdade, diz Lula na COP30 Sobre o assunto Emergência climática é uma crise da desigualdade, diz Lula na COP30 Ele então passou a “incorporar” suas experiências em torno das mudanças climáticas em suas aulas. Apesar da resistência de alguns setores, essa abordagem na sala de aula é, de forma geral, bem-vinda. Uma pesquisa da Universidade de Yale mostrou que três quartos dos adultos nos Estados Unidos dizem que querem que as escolas ensinem as causas, consequências e possíveis soluções para o aquecimento global. Jeff Grant leva para sala de aula suas percepções e conhecimentos sobre emergências climáticas Crédito: Jeff Grant/DW

“Nem todos os estados têm isso como parte de seu currículo”, explica. Mesmo que tenham, não oferecem planos de aula, acrescenta. “Cabe aos professores ou aos distritos escolares desenvolver essas questões ou encontrar meios que os ajudem nessa apresentação para as crianças.” E isso é um problema, já que muitos educadores nunca aprenderam sobre mudanças climáticas. Eles se deparam com um grande volume de material para destrinchar e com interesses conflitantes de grupos poderosos que tentam levar suas próprias agendas para as salas de aula. Lobby dos combustíveis fósseis na sala de aula Branch fala de “tentativas sistemáticas de fornecer aos professores informações erradas sobre as mudanças climáticas, na esperança de que eles as transmitam aos alunos”, com material proveniente de think tanks “fortemente motivados ideologicamente” que negam as mudanças climáticas, como o Heartland Institute, e da própria indústria de combustíveis fósseis.