Trump diz que os EUA venderão caças F-35 à Arábia Saudita

O presidente Donald Trump disse nesta segunda-feira (17) que os Estados Unidos venderiam caças F-35 para a Arábia Saudita, um dia antes de o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman visitar a Casa Branca. Durante muitos anos, Riade buscou comprar caças F-35, que até agora somente Israel possui no Oriente Médio.

"Vamos fazer isso. Vamos vender F-35", disse Trump a jornalistas quando perguntado se Washington venderia caças a Riade na reunião de terça-feira. "Eles têm sido um grande aliado", acrescentou Trump. Funcionários israelenses expressaram preocupação com a venda dos aviões à Arábia Saudita, apesar do impulso para que o reino normalize relações com Israel. Até o momento, os Estados Unidos só aprovaram a venda de caças F-35 aos aliados mais próximos, incluindo alguns países europeus da Otan e Israel. Além disso, uma fonte familiarizada com as negociações disse que Trump e o príncipe herdeiro saudita assinariam um acordo-quadro para a cooperação nuclear civil.