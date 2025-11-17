Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump anuncia emissão rápida de vistos para torcedores com ingressos para Copa do Mundo de 2026

Autor AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (17) um programa de emissão acelerada de vistos para torcedores com ingressos para a Copa do Mundo de 2026, embora tenha alertado que isso não garante a entrada no país. 

Estados Unidos, Canadá e México sediarão o próximo Mundial, que será realizado de 11 de junho a 19 de julho do ano que vem. 

"Para os que planejam se juntar a nós para a Copa do Mundo, recomendo fortemente que solicitem seus vistos imediatamente", disse Trump na Casa Branca, ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino. 

Infantino chamou o denominado "Fifa Pass" de "anúncio muito importante" e explicou que os portadores de ingressos terão prioridade no agendamento de seus vistos. 

"Teremos entre cinco e dez milhões de pessoas vindo aos Estados Unidos de todo o mundo para curtir a Copa do Mundo, e com este Fifa Pass podemos garantir que os que comprarem um ingresso, que são verdadeiros fãs de futebol, possam assistir ao torneio nas melhores condições", disse o chefe da entidade máxima do futebol mundial.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, alertou que um ingresso para a Copa do Mundo não constitui um visto e não garante a entrada no país. Segundo Rubio, os candidatos serão entrevistados em um prazo de seis a oito semanas, mas ainda terão que passar pelos processos padrão de verificação. 

"Não esperem até o último minuto", advertiu. 

Trump promoveu o Mundial como um evento central de seu segundo mandato e da celebração do 250º aniversário da independência dos EUA em 2026. 

No entanto, as políticas de imigração e segurança do governo Trump levantaram preocupações sobre o acesso dos torcedores. 

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte acontecerá em 5 de dezembro em Washington. Nesse mesmo dia, a Fifa anunciará um novo prêmio da paz, que alguns especulam que poderá ser concedido a Trump.

