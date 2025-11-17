Três pontos-chave sobre a eleição no Chile que colocou Jara e Kast no 2º turno

A extrema direita ficou bem posicionada para chegar ao poder no Chile pela primeira vez desde o fim da ditadura militar, em 1990, após as eleições de domingo (16), que definiram a disputa presidencial no segundo turno, em 14 de dezembro, entre o ultraconservador José Antonio Kast e a esquerdista Jeannette Jara. Confira a seguir alguns pontos-chave sobre as eleições de domingo (16), marcadas pelo medo da criminalidade e da imigração irregular.

- Vitória frágil da esquerda - No primeiro turno, Jara teve 26,8% dos votos, frente a 23,9% para Kast. Esta vantagem de apenas 2,9 pontos percentuais ficou abaixo das expectativas de sua coalizão de centro-esquerda. O resultado de Jara está, inclusive, "abaixo do cenário mais catastrófico", disse à AFP Rodrigo Espinoza, analista da Universidade Diego Portales.

Mais que sua militância comunista, pesou seu papel como ministra do Trabalho do governo de Gabriel Boric. "Ser ministra e a continuadora de um governo que não atendeu às expectativas sempre representa um desafio", afirmou o especialista Rodrigo Arellano, da Universidad del Desarrollo (Universidade do Desenvolvimento em português). Jara não conseguiu sequer igualar na votação o nível de aprovação que o presidente Boric tem atualmente entre os chilenos - 28%, segundo a última pesquisa do Centro de Estudos Públicos. E sua margem para obter apoios até o segundo turno é estreita, segundo analistas.

A direita, representada por José Antonio Kast, Evelyn Matthei e Johannes Kaiser, somou mais de 50% dos votos. O economista opositor Franco Parisi ficou em terceiro lugar, com 19,7%. "Quase metade dos chilenos e chilenas não votaram nem em mim, nem em Kast, e a partir de amanhã vamos sair, falar com eles e ouvi-los atentamente", disse Jara a apoiadores.

- A fórmula do medo - Embora o Chile seja um dos países mais seguros da região, nos últimos anos o país tem enfrentado um aumento dos homicídios e dos sequestros, que fez disparar a sensação de insegurança, o que propiciou a ascensão da extrema direita.