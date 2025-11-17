Por que Noboa foi surpreendentemente derrotado em referendo no Equador?

Daniel Noboa queria reinstalar bases militares estrangeiras no Equador e redigir uma nova Constituição. Mas os equatorianos barraram de forma surpreendente a ambição de seu presidente de endurecer sua guerra contra o crime e reforçar a aliança com os Estados Unidos. Embora as pesquisas projetassem uma vitória folgada de Noboa, reeleito em abril e próximo de Donald Trump, triunfou no referendo de domingo o desencanto e a rejeição a suas condutas consideradas autoritárias, segundo analistas e cidadãos.

O "não" se impôs nas quatro perguntas apresentadas na consulta, com percentuais que foram de 61% para a redação de uma nova Constituição a 53% para a redução à metade do número de congressistas. As bases militares estrangeiras, proibidas desde 2008, foram rejeitadas por 61% dos eleitores e o fim do financiamento estatal aos partidos políticos por 58%. A seguir, três pontos-chave da derrota eleitoral de Noboa: - Decepção por insegurança -

Em 2024, Noboa colocou militares nas ruas e prisões, e aumentou os impostos para financiar sua guerra contra as gangues de narcotraficantes. Agora pretendia fortalecer sua ofensiva com o apoio de Washington, que lançou uma campanha de bombardeios contra lanchas que acusa de transportarem drogas no Pacífico e no Caribe.

"Importa aos Estados Unidos se nossos filhos são roubados nas ruas? Eles não se importam", indicou à AFP Daniela Córdova, trabalhadora universitária que festejou o sucesso do "não". A segurança do Equador "não depende de uma Constituição nem de bases" militares, acrescentou esta mulher de 44 anos. Os equatorianos voltaram às urnas com a taxa de homicídios próxima de um novo recorde. O país fechará o ano com 52 assassinatos para cada 100 mil habitantes, segundo o Observatório do Crime Organizado.

"Não houve um único resultado. Na verdade, está piorando" a insegurança, indicou Andrés Delgado, um estudante universitário de 23 anos desiludido de Noboa. O presidente chegou a se exibir a bordo de um tanque militar e com jaqueta de couro liderando operações enquanto soldados com fuzis rodeavam presos seminus e de joelhos. "Não se pode militarizar sem ter programas de prevenção da criminalidade precoce ou até mesmo programas para fortalecer certas instituições" como a que investiga a lavagem de dinheiro, assegurou a especialista em segurança Michelle Maffei.