Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nove dias de prisão para australiano que avançou na direção de Ariana Grande

Nove dias de prisão para australiano que avançou na direção de Ariana Grande

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um tribunal em Singapura condenou nesta segunda-feira (17) um australiano a nove dias de prisão por ter avançado sobre a estrela de cinema Ariana Grande durante a estreia asiática do filme "Wicked: Parte II" na semana passada.

A diva pop e outras celebridades estavam presentes na apresentação quando o homem, identificado nos documentos judiciais como Johnson Wen, de 26 anos, pulou uma cerca e correu em direção a ela.

Vídeos que viralizaram mostram o homem envolvendo Ariana Grande, visivelmente surpresa, com seu braço, enquanto sua coprotagonista, Cynthia Erivo, corre para defendê-la.

Wen, que é suspeito de ter perturbado outros eventos esportivos e shows internacionais no passado, "mostrou um padrão de comportamento que sugere que ele fará isso novamente", declarou o juiz Christopher Goh antes de proferir a sentença.

Grande, de 32 anos, começou sua carreira como adolescente na Broadway antes de embarcar em uma trajetória de sucesso como estrela do pop.

Em 2017, um de seus shows foi alvo de um atentado. O ataque na Manchester Arena deixou 22 mortos, mais de mil feridos e a cantora sofreu transtorno de estresse pós-traumático.

str-jhe/pbt/meb/pc/dd/fp 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar