Noboa sofre derrota com rejeição de bases militares estrangeiras e nova Constituição no Equador

O presidente equatoriano Daniel Noboa sofreu um duro revés eleitoral no domingo (16): a maioria dos eleitores rejeitou seu referendo para instalar bases militares estrangeiras e redigir uma nova Constituição. Segundo a apuração parcial de 81% dos votos, o 'Não' venceu de forma surpreendente, depois que as pesquisas indicaram que as iniciativas do mandatário obteriam a maioria dos apoios com ampla margem.

O presidente milionário de 37 anos cancelou um encontro previsto com a imprensa perto de seu reduto em Olón e publicou uma curta mensagem na rede social X: "Respeitamos a vontade do povo equatoriano. Nosso compromisso não muda". Quase 14 milhões de equatorianos foram convocados a votar de maneira obrigatória em meio à preocupação pela violência crescente e às tensões pelos bombardeios dos Estados Unidos contra embarcações que supostamente traficam drogas no Caribe e no Pacífico. Além da oposição ao retorno das bases militares estrangeiras, que estão proibidas desde 2008 (com 61% dos votos) e à redação de uma nova Carta Magna por uma Constituinte (62%), os equatorianos rejeitaram o fim do financiamento estatal aos partidos políticos (58%) e a redução do número de congressistas (53%). "Há uma tendência marcada nas quatro perguntas", afirmou Diana Atamaint, presidente do Conselho Nacional Eleitoral.

O presidente convocou o referendo depois que a Justiça bloqueou várias de suas iniciativas por considerá-las contrárias a direitos fundamentais, como a castração química para estupradores ou a vigilância sem ordem judicial. Nas ruas de Quito, dezenas de pessoas celebraram os resultados com buzinas e gritos de "fora Noboa, fora". "É o triunfo do povo equatoriano sobre a ditadura", disse à AFP Ricardo Moreno, um aposentado de 70 anos. - Campanha "nefasta" -

O Equador enfrenta uma crise de segurança inédita, com a maior taxa de homicídios da América Latina: 39 para cada 100.000 habitantes em 2024, segundo o site Insight Crime. No poder desde novembro de 2023, Noboa mobilizou soldados nas ruas e nas prisões, ordenou grandes operações nos redutos do tráfico de drogas e declarou estados de exceção com frequência, medida criticada por organizações de defesa dos direitos humanos. Muito próximo à Casa Branca e com um discurso de linha-dura contra o crime, Noboa buscava mais poder para enfrentar as diversas gangues que semeiam terror no país, que há uma década era considerado um local tranquilo.

"A campanha do presidente foi nefasta (...) tudo foi mentira", disse Oscar Varela, um engenheiro de 28 anos em Quito. Poucos minutos após o início da votação, Noboa anunciou a prisão na Espanha do chefe da poderosa gangue criminosa Los Lobos, Wilmer Chavarría, conhecido como Pipo. A gangue Los Lobos controla operações de garimpo ilegal e está associada ao cartel mexicano Jalisco Nova Geração, segundo o presidente.