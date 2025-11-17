Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lesionado, Wembanyama vai desfalcar Spurs por várias semanas

Victor Wembanyama, astro do San Antonio Spurs, ficará afastado das quadras durante várias semanas após a confirmação de uma distensão na panturrilha esquerda, anunciou a equipe nesta segunda-feira (17). 

Os Spurs indicaram em um comunicado que o jogador francês de 21 anos se lesionou durante a partida de sexta-feira contra o Golden State Warriors. 

Embora não tenha sido divulgado um prazo específico para seu retorno, a ESPN noticiou que o imponente pivô ficará de fora por "várias semanas". 

Wembanyama havia sido listado como dúvida para o jogo de domingo contra o Sacramento Kings e acabou não participando. 

O técnico dos Spurs, Mitch Johnson, disse que a equipe está reagindo com cautela à lesão na panturrilha do jogador. 

"Obviamente, vimos recentemente na liga que distensões na panturrilha não são algo para ser levado na brincadeira", disse Johnson. "Não queremos colocá-lo em risco". 

O jogador, que já foi o primeiro selecionado no draft, teve um início de temporada impressionante, com médias de 26,2 pontos e 12,9 rebotes em 12 jogos. 

Wembanyama retornou às quadras após um longo período de inatividade na temporada passada devido a uma trombose venosa profunda no ombro direito.

