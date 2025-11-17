Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil avança em demarcação de terras indígenas

Brasil avança em demarcação de terras indígenas

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O governo anunciou nesta segunda-feira (17) a demarcação de dez territórios indígenas, após a tensão gerada pelos protestos da semana passada na COP30, em Belém.

Os territórios demarcados estão distribuídos por sete estados, e abrangem povos como os Munduruku, Tupinambá, Guarani-Kaiowá e Pataxó, segundo o comunicado.

A demarcação é uma etapa intermediária do processo de reconhecimento de terras dos povos originários, que deve ser concluído com a homologação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já homologou 16 territórios indígenas desde janeiro de 2023, quando iniciou seu terceiro mandato.

O anúncio foi feito após uma semana de tensão na conferência climática da ONU. Os indígenas exigem maior representação na COP30 e nas decisões que visem à preservação dos seus territórios.

A demarcação de terras indígenas foi uma promessa de campanha de Lula, que retomou a política abandonada por seu antecessor Jair Bolsonaro (2019-2022). A medida também contribui para a preservação do meio ambiente, apontam cientistas.

As terras indígenas ocupam atualmente 13,8% do território brasileiro. Um estudo de organizações indígenas mostra que aumentar as demarcações poderia evitar até 20% de desmatamento adicional e reduzir 26% das emissões de carbono até 2030, segundo o comunicado.

ll/rsr/cjc/lb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

onu

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar